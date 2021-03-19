Ужесточение карантина в Азербайджане зависит от роста числа случаев заражения – Шахмар Мовсумов

БАКУ / Trend/ - Сегодня в Азербайджане задается много вопросов о том, будет ли ужесточен карантин. Этот зависит от каждого из нас.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Шахмар Мовсумов, сообщает в пятницу Trend.

Помощник Президента добавил, что ужесточение зависит от роста числа случаев заражения: «Если количество случаев заражения не будет увеличиваться, то и ужесточения не будет. Поэтому нужно серьезно соблюдать правила».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)