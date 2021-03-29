Названа дата начала месяца Рамазан в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане первый день священного месяца Рамазан придется на 13 апреля, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Управление мусульман Кавказа (УМК).

По информации Шамахинской астрофизической обсерватории, новая луна, знаменующая собой начало Рамазана, появится в небе над Азербайджаном 13 апреля.

В управлении также сообщили, что в некоторых странах первый день Рамазана придется на 14 апреля, но в большинстве государств - на 13-е.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)