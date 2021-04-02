Для здоровой жизни не оставляйте свой организм без витаминов!

Почему мы теряем здоровье? Плохие условия окружающей среды, учащение бактериальных и вирусных инфекций, недостаток свежего воздуха, снижение физической активности, пассивный и малоподвижный образ жизни, недостаточный прием солнечных и естественных водных ванн, употребление пищи неудовлетворительного качества, переедание, несбалансированный режим питания, особенно ночной прием пищи, вредные привычки (алкоголь, курение и т. д.), бесконтрольный прием антибиотиков, стресс, переутомление, умственное и эмоциональное напряжение и т. д. являются причинами, снижающими иммунитет.

Основные симптомы ослабленного иммунитета. Многие не знают, что является первым признаком ослабленного иммунитета. Следствием ослабленного иммунитета часто принято считать только повышение восприимчивости к инфекциям. Однако это результат и следствие ослабления иммунитета. Первые признаки, которые сигнализируют об ослабленной иммунной системе, часто упускаются из виду. На самом деле, было бы правильнее и эффективнее начинать восстанавливать и укреплять иммунитет во время появления первых симптомов.

Каковы первые признаки ослабления иммунитета? Быстрая утомляемость, дефицит внимания, сонливость, слабость, мышечные боли, сухость и шелушение кожи, вспыльчивость, раздражительность и нервозность, активация спящего вируса герпеса в организме, длительные и хронические заболевания - первые признаки снижения иммунитета.

Как повысить иммунитет естественным путем? Одним из лучших способов повышения сопротивляемости организма к различным инфекциям, особенно вирусным атакам - это сбалансированное, здоровое питание, богатое витаминами и минералами. При правильном питании для приготовления пищи следует использовать нерафинированные растительные масла и животные жиры. Кроме того, очень важно придерживаться режима и продолжительности сна, а также питания, важно не переедать. Чрезмерное потребление пищи приводит к перегрузке организма продуктами распада и шлаками, что ослабляет иммунную систему. К сожалению, из-за сложившейся экологической ситуации натуральные продукты не содержат всех необходимых организму витаминов. По этой причине для соблюдения принципа сбалансированного питания, необходимо дополнительно принимать витамины и минералы. В большинстве случаев слабый иммунитет связан с низким уровнем витаминов и минералов в организме.

Какие витамины укрепляют иммунную систему? Все знают о роли витамина С в повышении иммунитета. Однако существует и другая большая группа витаминов, которые играют исключительную роль в повышении иммунитета. Но мы про них почему-то часто забываем. Это группа витаминов В. Группа витаминов B включают тиамин (B1), рибофлавин (B2), ниацин (B3), пантотеновую кислоту (B5), пиридоксин (B6), биотин (B7), фолиевую кислоту (B9), кобаламин (B12). В основном витамины группы B синтезируются в организме человека собственной микрофлорой кишечника, и только малый процент мы получаем извне с пищей. При различных заболеваниях желудочно-кишечного тракта (эрозии, язвы), при дисбактериозе кишечника нарушается синтез и всасывание витаминов группы В и возникает гиповитаминоз. Группа витаминов В регулируют образование иммунных клеток на всех этапах развития и ускоряют иммунный ответ. Если существует гиповитаминоз одного из витаминов семейства В, то иммунная система недостаточна крепкая и человек становится восприимчивым к инфекциям.

Почему витамины группы В следует использовать в комбинации? Витамины группы В сходны по химической структуре, и содержатся в основном в одних и тех же источниках пищи. По этой причине в случае дефицита одного витамина из семейства B, возникает дефицит и других витаминов этой группы.

Для чего нужны витамины группы В и как возместить недостаток? Спрос на витамины группы В увеличивается, особенно во время смены сезонов, диет, физических и умственных нагрузок, интенсивного роста (подростковый возраст, беременность), и при распространении инфекционных заболеваний. Витамины группы В следует принимать при повышенной потребности организма в витаминах.

Что еще нам нужно знать о витаминах группы В? Поскольку витамины группы B являются водорастворимыми витаминами, они не депонируются в организме. По этой причине рекомендуется их постоянный прием. Помимо повышения иммунитета, витамины группы B обеспечивают выполнение многих жизненно важных функций, они обеспечивают нормальную деятельность органов и систем. Таким образом, они регулирует деятельность нервной системы, оказывают обезболивающее действие, устраняют анемию, нормализуют обмен веществ, при заболеваниях печени обеспечивает ее восстановление, предотвращают переход болезней в хроническую форму, благотворно влияют на качество и внешний вид волос и ногтей.

С этой целью рекомендуется регулярно употреблять препараты, содержащие витамины группы В. В аптеках имеется большое наименование В комплексов. Однако ни один препарат нельзя принимать без назначения врача. Ваш врач порекомендует подходящий В комплекс для вас, учитывая возраст, жизнедеятельность, потребность, жалоб и сопутствующих заболеваний.

Помните, что наша психическая стабильность зависит от нашего физического здоровья. Витамины группы B регулируют обе сферы.

Представленный материал составлен путём обобщения, перевода и систематизации информаций из различных источников в том числе, научно-популярных статей, материалов с интернета, официальных отчётов и т.д.

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