БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется создать реестр медиаструктур.

Об этом сказал журналистам исполнительный директор Агентства по развитию медиа Азербайджана Ахмед Исмайлов, сообщает в пятницу Trend.

По его мнению, создание этого реестра даст возможность медиаструктурам реализовать ряд проектов, связанных с журналистами.

Исмайлов отметил, что также планируется реализация проектов по улучшению социального положения журналистов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)