В Азербайджане выявлены 352 новых случая заражения COVİD-19, выздоровели 720 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 352 новых случая заражения COVİD-19, выздоровели 720 человек, скончались - 12, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане в целом выявлены 332 235 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 319 991 человек вылечился, 4 851 - скончались, число активных больных составляет 7 393.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 10 841 тест, а в целом за все время пандемии – 3 446 033.
(Текст: Турал Гараджаев)
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