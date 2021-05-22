В Азербайджане выявлены 352 новых случая заражения COVİD-19, выздоровели 720 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 352 новых случая заражения COVİD-19, выздоровели 720 человек, скончались - 12, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлены 332 235 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 319 991 человек вылечился, 4 851 - скончались, число активных больных составляет 7 393.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведены 10 841 тест, а в целом за все время пандемии – 3 446 033.

(Текст: Турал Гараджаев)