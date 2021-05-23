В Баку стартовал финальный день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье, 23 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал финальный день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике, сообщает Trend.

В заключительный день пройдут финалы среди гимнастов в возрастных категориях 12–14 и 15–17 лет. Спортсмены выступят в индивидуальной программе, в составах смешанных пар, трио и групп. Кроме того, гимнасты в возрастной категории 15–17 лет поборются в программе аэродэнс.

Азербайджан в финалах представляют: в индивидуальной программе – Марьям Топчубашова, в составе трио – Сара Алиханлы, Алия Исмаилова и Санам Казымова, в составе группы – Марьям Топчубашова, Фидан Ибрагимова, Эвелина Козловская, Лейла Ахмедова и Айлин Алиева. Все гимнасты выступаю в возрастной категории 12–14 лет.

Федерация гимнастики Азербайджана впервые проводит Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике. Девятые по счету соревнования проходят 21–23 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В них участвуют 202 спортсмена из 18 стран.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Надир Насиров)