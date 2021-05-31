Азербайджан и Турция подписали меморандум о сотрудничестве в правовой сфере
БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция подписали еще один меморандум, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры.
Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев и генеральный прокурор Верховного суда Турции Бекир Шахин подписали меморандум о взаимопонимании в областях укрепления международного правового сотрудничества между двумя странами, еще большей интенсификации существующих связей в этой сфере, углубления юридических связей.
На церемонии подписания было отмечено, что меморандум охватит такие вопросы, как сотрудничество в сфере права, организация тренингов для прокуроров и др.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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