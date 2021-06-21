БАКУ /Trend/ - Казахстан готов к взаимному признанию COVID-паспортов с Азербайджаном.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал находящийся с официальным визитом в Баку вице-премьер - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Вице-премьер отметил, что Азербайджан является основным торговым партнером Казахстана на Кавказе и в Каспийском регионе.

"В период пандемии наш двусторонний товарооборот сократился. Мы готовы провести соответствующие работы для увеличения товарооборота и в то же время в кратчайшие сроки восстановить авиасообщение между нашими странами", - сказал Тлеуберди.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)