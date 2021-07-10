В этом году в Азербайджане ожидаются невысокие результаты на вступительных экзаменах в вузы - эксперт

БАКУ /Trend/ - Тот факт, что второй тур вступительных экзаменов в вузы в Азербайджане будет проведен один раз и министерство образования не организовало традиционные пробные экзамены из-за пандемии, негативно скажется на результатах абитуриентов.

Об этом сказал в субботу Trend эксперт в сфере образования Кямран Асадов. По его словам, эти факторы негативно сказались на возможностях студентов получить экзаменационный опыт.

"До 2019 года второй тур вступительных экзаменов в высшие учебные заведения проводился дважды. Это позволяло значительно улучшить результаты. Как вы знаете, в связи с пандемией очное обучение не проводилось в течение года и четырех месяцев, не считая определенных отрезков времени. В то же время Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) вот уже год не организует пробные экзамены, которые проводились для улучшения результатов абитуриентов на вступительных экзаменах. И в этом году из-за пандемии не было пробных экзаменов на бумажных носителях. Естественно, когда учащиеся сдавали пробные экзамены, они получали соответствующие навыки распределять отведенное время по предметам, определяли, в каких предметах они сильны, а в каких - не очень. Но в этом году второй тур вступительных экзаменов будет проведен за один раз. Учитывая, что в условиях пандемии пробные экзамены в этом году не проводились, невозможно было организовать очное обучение, ни учебные курсы, ни деятельность репетиторов не были реализованы в полном объеме, все это окажет воздействие на показатели абитуриентов на экзаменах", - сказал Асадов.

По словам эксперта, если раньше студенты на первом экзамене из-за волнения и невнимательности неправильно переносили результаты заданий на карточку ответов, то на втором экзамене у них была возможность исправить это. Но вот уже два года у них нет такой возможности, что также скажется на показателях абитуриентов.

Отметим, что ГЭЦ и минобразования приняли совместное решение о проведении в этом году второго тура вступительных экзаменов в высшие учебные заведения по всем группам специальностей за один раз.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)