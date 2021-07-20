Уроженцы села Агалы Зангиланского района в праздник Гурбан совершили обряд жертвоприношения на родной земле (ФОТО)

Общество 20 июля 2021 11:29 (UTC+04:00)
Уроженцы села Агалы Зангиланского района в праздник Гурбан совершили обряд жертвоприношения на родной земле (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В селе Агалы Зангиланского района ведутся строительные работы в рамках проекта "Умное село". При поддержке министерства сельского хозяйства группа уроженцев села посетила родные земли и ознакомилась с проводимыми там работами. Граждане, которые гордятся тем, что станут жителями первого "Умного села", строящегося на освобожденных территориях, отметили, что намерены вскоре навсегда вернуться на родные земли.

Как сообщили во вторник Trend в минсельхозе, приезд уроженцев Агалы в родное село по прошествии 28 лет совпал с праздником Гурбан, и они совершили обряд жертвоприношения на центральной площади.

Уроженцы Агалы были проинформированы об "Умном селе" и проделанной работе в рамках проекта. Было отмечено, что реализуемый здесь пилотный проект охватывает села Агалы-I, II, III Зангиланского района. Реализация проекта осуществляется в основном по пяти компонентам. Это – жилищный сектор, производство, социальные услуги, "умное сельское хозяйство" и альтернативная энергетика. На территории села в первую очередь предусмотрено возведение с использованием инновационных строительных материалов 200 индивидуальных домов. Граждане заявили, что в ближайшее время намерены вернуться в свои дома и с радостью примут участие в строительных работах в освобожденных районах.

Представитель главы Исполнительной власти района Гярай Гусейнов отметил, что уроженцы Агалы с радостью готовятся вернуться в свое село. "Они дали обет совершить обряд жертвоприношения после освобождения наших земель от оккупации. И это произошло", - сказал Гусейнов.

Отметим, что в рамках проекта инженерные коммуникации, системы отопления в домах также будут созданы на основе "умных" технологий. В этих селах планируется построить современные школы, детские сады, поликлиники и центры электронного управления, сформировать инфраструктуру туризма. Все жилые дома, социальные объекты, административные здания и объекты общественного питания, процесс переработки и производства сельскохозяйственной продукции будут обеспечиваться альтернативными источниками энергии.

Отметим, что 26 апреля в селе Агалы Зангиланского района с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой состоялась церемония закладки фундамента первого "Умного села" на освобожденных территориях. Таким образом, было начато восстановление наших разрушенных в результате армянской оккупации сел на основе концепции, основанной на новейших технологиях.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Уроженцы села Агалы Зангиланского района в праздник Гурбан совершили обряд жертвоприношения на родной земле (ФОТО) - Gallery Image
Уроженцы села Агалы Зангиланского района в праздник Гурбан совершили обряд жертвоприношения на родной земле (ФОТО) - Gallery Image
Уроженцы села Агалы Зангиланского района в праздник Гурбан совершили обряд жертвоприношения на родной земле (ФОТО) - Gallery Image
Уроженцы села Агалы Зангиланского района в праздник Гурбан совершили обряд жертвоприношения на родной земле (ФОТО) - Gallery Image
Уроженцы села Агалы Зангиланского района в праздник Гурбан совершили обряд жертвоприношения на родной земле (ФОТО) - Gallery Image
Уроженцы села Агалы Зангиланского района в праздник Гурбан совершили обряд жертвоприношения на родной земле (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уроженцы села Агалы Зангиланского района в праздник Гурбан совершили обряд жертвоприношения на родной земле (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уроженцы села Агалы Зангиланского района в праздник Гурбан совершили обряд жертвоприношения на родной земле (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уроженцы села Агалы Зангиланского района в праздник Гурбан совершили обряд жертвоприношения на родной земле (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уроженцы села Агалы Зангиланского района в праздник Гурбан совершили обряд жертвоприношения на родной земле (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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