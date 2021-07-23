Арестован бывший начальник управления Госслужбы по мобилизации и призыву на воинскую службу
БАКУ /Trend/ - Распространились сообщения о том, что бывший начальник Сабаильского районного управления Государственной службы по мобилизации и призыву на воинскую службу полковник Вусал Бабаев задержан по подозрению в получении взяток.
Как сообщили в ответ на запрос Trend в Генпрокуратуре, Вусал Бабаев, фигурировавший в качестве обвиняемого в уголовном деле, которое велось Республиканской военной прокуратурой, по решению суда был заключен под стражу.
Общественность будет подробно проинформирована о ходе расследования.
(Автор: Самир Али)
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