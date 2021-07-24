Двое азербайджанских дзюдоистов выбыли из борьбы на летней Олимпиаде-2020 в Токио

БАКУ /Trend/ - В Токио продолжаются летние Олимпийские игры-2020, в которых также участвует сборная Азербайджана.

Как сообщает Trend, азербайджанский дзюдоист Керамет Гусейнов (60 кг), выступивший в 1/16 финала соревнований, одержал победу над соперником из Великобритании Эшли Маккензи. Однако в 1/8 финала Гусейнов уступил грузинскому дзюдоисту Лухуми Чхвимиани.

Азербайджанская спортсменка Аиша Гурбанлы (48 кг) проиграла на старте представительнице Португалии Катарине Коста.

Отметим, что Азербайджан на Олимпиаде впервые представляют девять дзюдоистов. Соревнования по дзюдо в рамках Игр завершатся 31 июля.