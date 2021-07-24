Еще один азербайджанский спортсмен включился в борьбу за медали на летней Олимпиаде-2020 в Токио

БАКУ /Trend/ - В Токио продолжаются летние Олимпийские игры-2020, в которых также участвует сборная Азербайджана.

Как сообщает Trend, к борьбе за медали подключился еще один азербайджанский спортсмен: Руслан Луньев участвует в соревнованиях по стрельбе с дистанции 10 метров из пневматического пистолета.

Отметим, что Луньев дебютировал на Олимпиаде в Рио 2016 года и занял на соревнованиях 15-е место.