Еще один азербайджанский спортсмен включился в борьбу за медали на летней Олимпиаде-2020 в Токио
БАКУ /Trend/ - В Токио продолжаются летние Олимпийские игры-2020, в которых также участвует сборная Азербайджана.
Как сообщает Trend, к борьбе за медали подключился еще один азербайджанский спортсмен: Руслан Луньев участвует в соревнованиях по стрельбе с дистанции 10 метров из пневматического пистолета.
Отметим, что Луньев дебютировал на Олимпиаде в Рио 2016 года и занял на соревнованиях 15-е место.
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