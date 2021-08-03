Лишенный депутатской неприкосновенности Эльданиз Салимов доставлен в суд (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Подозреваемый в избиении сотрудника полиции и лишенный сегодня депутатской неприкосновенности Эльданиз Салимов доставлен в Бинагадинский районный суд.

Как сообщает во вторник Trend, в суде рассматривается представление следственного органа об избрании в отношении Эльданиза Салимова меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Генеральной прокуратуре Азербайджана проведена проверка по материалам, поступившим из МВД в связи с применением силы депутатом Милли Меджлиса Эльданизом Салимовым в отношении находящегося при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции 29 июля, около 01:00, в ресторане «Старый двор» в городе Хачмаз.

По собранным материалам было возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) УК Азербайджана. Следствие по делу было поручено Следственному управлению Генпрокуратуры.

На внеочередном заседании Милли Меджлиса третьего августа был вынесен на обсуждение вопрос о лишении Эльданиза Адиль оглу Салимова депутатской неприкосновенности на основании представления Генерального прокурора Азербайджана. После обсуждений вопрос был поставлен на голосование, и подавляющим большинством голосов Салимов был лишен депутатской неприкосновенности.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редакто: Надир Насиров)