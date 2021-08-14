Мы находимся сегодня в Агдаме, и это непередаваемые чувства - председатель общественного объединения "Ирели"

БАКУ /Trend/ - Мы находимся сегодня в Агдаме, и это непередаваемые чувства.

Об этом в субботу сказал Trend председатель Общественного объединения "Ирели" Шахин Рахманов, принимающий участие в поездке в Агдам представителей молодежи и волонтеров.

"Во время 44-дневной Отечественной войны я воевал на передовой под руководством Верховного главнокомандующего, а теперь приехал сюда как гражданское лицо", - сказал он.

Он добавил, что долгие годы азербайджанский народ жил тоской по родным землям: "И наконец наши земли освобождены. За это в первую очередь мы благодарны Верховному главнокомандующему и нашей славной армии. Мы благодарны нашим шехидам, да упокоит Аллах их души. Отныне наша молодежь, в частности, будет принимать участие в восстановлении Карабаха. Доносить до мировой общественности информацию о вандализме, учиненном армянами в Карабахе - долг каждого азербайджанца".

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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