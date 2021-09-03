В Азербайджане стартует очередной этап выбора вакансий в рамках трудоустройства учителей со срочным договором

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 18:00 в Азербайджане стартует очередной этап выбора вакансий в рамках приема учителей на работу в общеобразовательные школы на основании срочного договора.

Как сообщили в пятницу Trend в Министерстве образования, выбор вакансий будет проходить в централизованном порядке посредством программного обеспечения и продлится до 18:00 шестого августа. Каждый кандидат сможет выбрать до 4 вакансий.

Вакансии могут выбирать кандидаты, набравшие на тестовом экзамене конкурса 30 и более баллов.

Отметим, что кандидаты, отказавшиеся от выбранной вакансии, не будут допущены к участию в следующих турах. Новые, а также не занятые на предыдущих этапах вакансии в будущем будут вынесены на конкурс по приему учителей на основании срочного договора. Будет также осуществлено дополнительное размещение на вакантные места, возникшие в течение учебного года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)