В военном лицее имени Дж. Нахчыванского состоялась церемония принятия присяги (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В связи с началом нового учебного года состоялась церемония принятия военной присяги курсантами, зачисленными в военный лицей имени Джамшида Нахчыванского.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана, на мероприятии принимали участие представители военного ведомства и общественности, личный состав лицея, педагоги и родители.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя свободы и суверенитета нашей Родины, прозвучал государственный гимн.

Были озвучены поздравления в адрес курсантов, выступающие пожелали им удачи в предстоящей службе. Затем на плацу курсанты приняли присягу на верность Родине.

После исполнения курсантами марша лицея под аккомпанемент военного оркестра, личный состав прошел строевым шагом перед трибуной.

Выступившие на торжественной церемонии призвали курсантов быть верными Родине, государству, Верховному главнокомандующему и военной присяге, служить образцово и дисциплинированно, четко и своевременно выполнять приказы и распоряжения командного состава.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)