Студенты Бакинской высшей школы нефти стали победителями конкурса «Есть идея!» (ФОТО)

Студенты Бакинской высшей школы нефти (БВШН) стали победителями третьего республиканского научно-творческого конкурса среди молодежи «Есть идея!». Студенты БВШН заняли главные места в трех номинациях.

Так, студенты заняли первое место в номинации «Технологии производства и промышленная инфраструктура. Живые системы, транспортные системы» и третье место в номинации «Экология, окружающая среда и рациональное природопользование. Инновации в медицине и здравоохранении».

Награду победителям вручил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Отметим, что конкурс охватывал такие темы как «Технические инновации», «Экология, окружающая среда и рациональное природопользование. Инновации в медицине и здравоохранении», «Технологии производства и промышленная инфраструктура. Живые системы, транспортные системы», «Социальная сфера и образование».

Проекты, представленные на конкурс студентами, оценивало жюри.

Основная цель конкурса - стимулирование научной и творческой активности, социальной инициативы молодежи, создание благоприятных условий для демонстрации инновационного потенциала молодежи, стимулирование молодых людей к исследовательской и научно-исследовательской деятельности.

Ниже приведен список студентов БВШН, победивших в конкурсе «Есть идея!».

Технологии производства и промышленная инфраструктура. Живые системы, транспортные системы

Имамалиев Заур I место БВШН Climasel Гусейнли Мелек I место БВШН Абзарова Кафья I место БВШН Гусейнли Гюллю I место БВШН

Социальная сфера и образование

Алипашали Рияд I место БВШН Протез, управляемый мозгом

Экология, окружающая среда и рациональное природопользование. Инновации в медицине и здравоохранении