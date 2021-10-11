Студенты Бакинской высшей школы нефти стали победителями конкурса «Есть идея!» (ФОТО)
Студенты Бакинской высшей школы нефти (БВШН) стали победителями третьего республиканского научно-творческого конкурса среди молодежи «Есть идея!». Студенты БВШН заняли главные места в трех номинациях.
Так, студенты заняли первое место в номинации «Технологии производства и промышленная инфраструктура. Живые системы, транспортные системы» и третье место в номинации «Экология, окружающая среда и рациональное природопользование. Инновации в медицине и здравоохранении».
Награду победителям вручил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.
Отметим, что конкурс охватывал такие темы как «Технические инновации», «Экология, окружающая среда и рациональное природопользование. Инновации в медицине и здравоохранении», «Технологии производства и промышленная инфраструктура. Живые системы, транспортные системы», «Социальная сфера и образование».
Проекты, представленные на конкурс студентами, оценивало жюри.
Основная цель конкурса - стимулирование научной и творческой активности, социальной инициативы молодежи, создание благоприятных условий для демонстрации инновационного потенциала молодежи, стимулирование молодых людей к исследовательской и научно-исследовательской деятельности.
Ниже приведен список студентов БВШН, победивших в конкурсе «Есть идея!».
Технологии производства и промышленная инфраструктура. Живые системы, транспортные системы
|
Имамалиев Заур
|
I место
|
БВШН
|
Climasel
|
Гусейнли Мелек
|
I место
|
БВШН
|
Абзарова Кафья
|
I место
|
БВШН
|
Гусейнли Гюллю
|
I место
|
БВШН
Социальная сфера и образование
|
Алипашали Рияд
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I место
|
БВШН
|
Протез, управляемый мозгом
Экология, окружающая среда и рациональное природопользование. Инновации в медицине и здравоохранении
|
Бабаев Натик
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III место
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БВШН
|
Biofactant
|
Хашимова Афак
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III место
|
БВШН
|
Biofactant