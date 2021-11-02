В Азербайджане названо число вакцинированных от коронавируса подростков
БАКУ / Trend / - В Азербайджане до сегодняшнего дня в вакцинации приняли участие 439 подростков.
Как сообщили Trend в минздраве, каких-либо осложнений или побочных действий от вакцинации зафиксировано не было.
"Отметим, что вакцинация подростков осуществляется в централизованном порядке в Бакинском оздоровительном центре. Подростки могут быть вакцинированы только при наличии показания к этому и с согласия обоих родителей", - сказали в минздраве.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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