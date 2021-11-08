Мост султана Мехмета Фатиха в Стамбуле окрасился в цвета азербайджанского флага (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В связи с первой годовщиной Победы Азербайджана в Отечественной войне мост султана Мехмета Фатиха в Стамбуле окрасился в цвета азербайджанского флага, сообщает в понедельник Trend.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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