БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается отменить ID- карты для лиц младше 15 лет.

В связи с этим предлагается отменить закон "Об индивидуальной идентификационной карте гражданина Азербайджанской Республики, не достигшего 15-летнего возраста", сообщает в пятницу Trend.

Эта карта до настоящего времени не использовалась на практике. Так, 17 декабря 2013 года был принят закон "Об индивидуальной идентификационной карте гражданина Азербайджанской Республики, не достигшего 15-летнего возраста".

Дата вступления закона в силу несколько раз продлевалась. Планировалось, что этот документ будет выдаваться с 1 января 2022 года.

Для создания соответствующей инфраструктуры по применению индивидуальной идентификационной карты ( изготовление карт, приобретение оборудования для фотографирования, подключения к сетям для введения в эксплуатацию информационных систем и пр.) из государственного бюджета планировалось выделить примерно 60 млн манатов. Кроме того, замена карты по истечении 5 лет, частая ее замена в связи с потерей, порчей, изменением имени, отчества и фамилии ребенка требовали бы больше бюджетных средств. Учитывая, что с 1 сентября 2018 года лицам до 15 лет выдаются удостоверения личности нового поколения, информация на которой повторяет ту же, что и на идентификационной карте, для лиц, не достигших 15 лет, в ней необходимости нет. В связи с этим в проекте предусмотрено упразднить соответствующий закон от 17 декабря 2013 №853-IVQ "Об индивидуальной идентификационной карте гражданина Азербайджанской Республики, не достигшего 15-летнего возраста", и ряд законов, связанных с этим вопросом.

Вопрос был обсужден на заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству и рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)