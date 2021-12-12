Может ли "омикрон" быть живой вакциной от коронавируса? - объясняет азербайджанский инфекционист

БАКУ /Trend/ - Нет каких-либо результатов научных исследований в связи с тем, что "омикрон"-штамм коронавируса может быть живой вакциной.

Об этом сказал Trend главный инфекционист азербайджанского Клинического медицинского центра (КМЦ) Фаррух Садиров.

"Когда мы говорим о живой вакцине, то имеем в виду, что "омикрон"-штамм может вызывать более легкую форму болезни, тем самым образовывая иммунитет. Как будто перенеся заболевание, мы делаем прививку. Однако нет научных исследований, показывающих, что "омикрон"-штамм вызывает более легкое заболевание, чем другие штаммы COVID-19. Поэтому надо дождаться результатов", - сказал он.

Отметим, что штамм коронавируса B.1.1.529, выявленный на юге Африки, был назван "омикрон". У этого штамма много мутаций, есть подозрения, что он гораздо заразнее своих предшественников. ВОЗ выявила этот штамм в 57 странах мира.

(Автор: Чингиз Сафарали. Редактор: Эльдар Пашаев)