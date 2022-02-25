Назван срок завершения строительства школы в Шуше
БАКУ /Trend/ - Строительство школы в городе Шуша завершится в декабре.
Как сообщает Trend, об этом заявил в пятницу министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.
По его словам, к строительству школы приступили и в Агдаме.
"В Джебраиле ведется проектирование, а в Физули - работы по подготовке к началу строительства", - сказал Амруллаев.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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