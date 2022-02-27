Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 25 208 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 1 552, вторую - 1 372, три и более - 20 744, третью, бустерную, дозу после положительного результата теста - 1 540 человек.
Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 12 982 355. Первую дозу вакцины получили 5 298 628, вторую - 4 784 850, три и более - 2 694 562, бустерную дозу после положительного результата теста - 204 315 человек.
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