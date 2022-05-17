В Азербайджане звание "Ветеран войны" присвоено 76 тыс. человек - минобороны

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане звание "Ветеран войны" присвоено 76 тысячам граждан, принявшим участие в Отечественной войне.

Как сообщили во вторник Trend в минобороны Азербайджана, в настоящее время уточняется информация об участии в боях еще 12 616 человек.

"После подготовки необходимые документы будут переданы в соответствующую комиссию для включения данных в подсистему Zəfər министерства труда и социальной защиты населения", - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)