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В Азербайджане звание "Ветеран войны" присвоено 76 тыс. человек - минобороны

Общество Материалы 17 мая 2022 10:57
В Азербайджане звание "Ветеран войны" присвоено 76 тыс. человек - минобороны

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане звание "Ветеран войны" присвоено 76 тысячам граждан, принявшим участие в Отечественной войне.

Как сообщили во вторник Trend в минобороны Азербайджана, в настоящее время уточняется информация об участии в боях еще 12 616 человек.

"После подготовки необходимые документы будут переданы в соответствующую комиссию для включения данных в подсистему Zəfər министерства труда и социальной защиты населения", - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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