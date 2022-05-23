Министерство образования Азербайджана показало, как будет выглядеть Шушинское реальное училище (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана поделилось видео о том, как будет выглядеть Шушинское реальное училище, восстановление которого уже началось.

Об этом сообщили Trend в министерстве.

Отметим, что 20 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и восстановлению здания Шушинского реального училища в городе Шуша.

В распоряжении говорится, что в целях проектирования и восстановления здания Шушинского реального училища в городе Шуша из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2022 год на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий, министерству образования Азербайджана первоначально выделяется один миллион манатов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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