Завтра в Баку будет ветрено и местами дождливо

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода, утром и вечером местами прогнозируются дожди, порывистый северо-западный ветер, сообщили в понедельник Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 14-16, днем - 18-21, в Баку ночью - 14-16, днем - 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление повысится с 749 до 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Завтра в некоторых районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, в горных и предгорных районах - град, утром и вечером прогнозируется туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15, днем - 20-25, в горах ночью – 0-5, днем - 6-10 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)