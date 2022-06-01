Проводится работа по открытию центра "ASAN xidmət" в Шуше - Ульви Мехтиев

БАКУ /Trend/ - Проводится работа по открытию центра "ASAN xidmət" в Шуше.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend в среду председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

Он отметил, что в Карабахе осуществляются масштабные работы по реконструкции, инфраструктурные работы, в Шуше планируется открытие центра "ASAN xidmət". Этот вопрос будет рассмотрен и по другим регионам после создания условий для переселения людей, добавил Мехтиев.

Председатель госагентства отметил, что в настоящее время продолжается строительство центров "ASAN xidmət" в городах Сальян и Лянкяран. Их сдача в эксплуатацию планируется до конца этого года.

(Перевод: Фидан Мустафаева)