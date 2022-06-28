Уровень воды в верхнем течении Куры значительно вырос за сутки

БАКУ /Trend/ - В пункте Гырагкасемен на реке Кура резко повысился уровень воды.

Об этом сообщили во вторник Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

По ее данным, на 08:30 28 июня уровень воды в верхнем течении Куры вырос на девять сантиметров по сравнению с состоянием на 07:00 того же дня, а по сравнению с 08:00 27 июня - более чем на 88 сантиметров. При этом расход воды составил 810 кубометров в секунду, или 200 процентов от 10-дневной нормы.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)