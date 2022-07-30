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В Азербайджане выявлено еще 393 случая заражения коронавирусом, вылечились 302 человека

Общество Материалы 30 июля 2022 16:45 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлено еще 393 случая заражения коронавирусом, вылечились 302 человека

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 393 случая заражения коронавирусом, 302 человека вылечились, 1 - скончался, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 798 404 случая заражения коронавирусной инфекцией, 786 358 человек вылечились, 9 747 – скончались, число активных больных составляет 2 299.

За последние сутки в стране проведены 2 952 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 042 298.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В Азербайджане выявлено еще 393 случая заражения коронавирусом, вылечились 302 человека
В Азербайджане выявлено еще 393 случая заражения коронавирусом, вылечились 302 человека
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