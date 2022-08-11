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Азербайджанский спортсмен завоевал «бронзу» на Исламиаде в Конье (ФОТО)

Общество Материалы 11 августа 2022 19:41 (UTC +04:00)
Азербайджанский спортсмен завоевал «бронзу» на Исламиаде в Конье (ФОТО)

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КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанский спортсмен Аскер Мамедалиев завоевал «бронзу» в соревнованиях по вольной борьбе на V Играх исламской солидарности.

Как сообщает в четверг Trend, Мамедалиев одержал победу со счетом 3:0 над таджикским спортсменом Джамитом Шарифовым и стал обладателем бронзовой медали.

Напомним, что сегодня азербайджанские спортсмены выступают на Играх в соревнованиях по стендовой стрельбе, атлетике, тхэквондо, борьбе, волейболу, гандболу, пара-плаванию, пара-стрельбе из лука, настольному теннису, гимнастике, паралимпийской атлетике и в велогонке.

Азербайджанский спортсмен завоевал «бронзу» на Исламиаде в Конье (ФОТО)
Азербайджанский спортсмен завоевал «бронзу» на Исламиаде в Конье (ФОТО)
Азербайджанский спортсмен завоевал «бронзу» на Исламиаде в Конье (ФОТО)
Азербайджанский спортсмен завоевал «бронзу» на Исламиаде в Конье (ФОТО)
Азербайджанский спортсмен завоевал «бронзу» на Исламиаде в Конье (ФОТО)
Азербайджанский спортсмен завоевал «бронзу» на Исламиаде в Конье (ФОТО)
Азербайджанский спортсмен завоевал «бронзу» на Исламиаде в Конье (ФОТО)
Азербайджанский спортсмен завоевал «бронзу» на Исламиаде в Конье (ФОТО)
Азербайджанский спортсмен завоевал «бронзу» на Исламиаде в Конье (ФОТО)
Азербайджанский спортсмен завоевал «бронзу» на Исламиаде в Конье (ФОТО)
Азербайджанский спортсмен завоевал «бронзу» на Исламиаде в Конье (ФОТО)
Азербайджанский спортсмен завоевал «бронзу» на Исламиаде в Конье (ФОТО)
Азербайджанский спортсмен завоевал «бронзу» на Исламиаде в Конье (ФОТО)
Азербайджанский спортсмен завоевал «бронзу» на Исламиаде в Конье (ФОТО)
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