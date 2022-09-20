В Азербайджане увеличилось число онкобольных

БАКУ /Trend/ - Число онкологических больных в Азербайджане увеличилось, достигнув 60 тысяч человек.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал депутат Кямаледдин Гафаров на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по здравоохранению.

Он отметил, что в настоящее время до 1 600 онкологических больных проходят лечение в стационарных условиях, и также есть большое количество обращений.

Депутат добавил, что есть необходимость в увеличении средств на лечение таких пациентов.

"Лечение онкозаболеваний либо должно быть включено в пакет услуг обязательного медицинского страхования (ОМС), либо на это должен быть выделен отдельный большой бюджет", - сказал Гафаров.

(Перевод: Нубар Кулузаде)