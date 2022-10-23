Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Представители азербайджанской диаспоры организовали музыкально-кулинарную презентацию в Базеле (ФОТО)

Общество Материалы 23 октября 2022 10:46 (UTC +04:00)
Представители азербайджанской диаспоры организовали музыкально-кулинарную презентацию в Базеле (ФОТО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Представители азербайджанской диаспоры организовали музыкально-кулинарную презентацию в швейцарском Базеле.

Как передает Trend, об этом в воскресенье написал на своей странице в Twitter посол Азербайджана в Швейцарской Конфедерации и Княжестве Лихтенштейн Фуад Искендеров.

"Представители азербайджанской диаспоры из Ассоциации Друзей Азербайджана организовали красивую азербайджанскую музыкально-кулинарную презентацию для зрителей Кверфельдского межкультурного кинофестиваля в Базеле, где был показан азербайджанский фильм "Гранатовый сад". Посольство благодарит активистов нашей диаспоры", - написал он.

Представители азербайджанской диаспоры организовали музыкально-кулинарную презентацию в Базеле (ФОТО)
Представители азербайджанской диаспоры организовали музыкально-кулинарную презентацию в Базеле (ФОТО)
Представители азербайджанской диаспоры организовали музыкально-кулинарную презентацию в Базеле (ФОТО)
Представители азербайджанской диаспоры организовали музыкально-кулинарную презентацию в Базеле (ФОТО)
Представители азербайджанской диаспоры организовали музыкально-кулинарную презентацию в Базеле (ФОТО)
Представители азербайджанской диаспоры организовали музыкально-кулинарную презентацию в Базеле (ФОТО)
Представители азербайджанской диаспоры организовали музыкально-кулинарную презентацию в Базеле (ФОТО)
Представители азербайджанской диаспоры организовали музыкально-кулинарную презентацию в Базеле (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости