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Вылет рейса Buta Airways по маршруту Стамбул - Баку задерживается

Общество Материалы 15 января 2023 23:58 (UTC +04:00)
Вылет рейса Buta Airways по маршруту Стамбул - Баку задерживается

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БАКУ /Trend/ - Вылет рейса J2-9106 авиакомпании Buta Airways по маршруту Стамбул (аэропорт Сабихи Гекчен) - Баку задерживается по технической причине.

Как сообщили в воскресенье Trend в пресс-службе авиакомпании, согласно правилам авиакомпании, пассажиры задержанного рейса будут размещены в гостинице и обеспечены всем необходимым, включая напитки и питание.

Все пассажиры этого рейса в понедельник, 16 января, в 10:50 по стамбульскому времени вылетят в Баку другим самолетом.

Для дополнительных вопросов просьба написать в колцентр авиакомпании на WhatsApp номер +994 70 4374086 или на электронную почту [email protected]

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