Продолжаются тактико-специальные занятия коммандос (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки Сухопутных войск на 2023 год, в оперативных подразделениях Коммандо продолжаются тактико-специальные занятия.

Как сообщили во вторник Trend в Министерстве обороны Азербайджана, в условиях реального боя коммандос отрабатывают открытие тропы разведчика, прохождение полосы препятствий и другие действия.

Также успешно выполняются задачи по осаде и нейтрализации диверсионной группы условного противника, оказывающей сопротивление из укрытий и в населенных пунктах.

В учениях с оперативными подразделениями Коммандо основное внимание уделяется совершенствованию индивидуальных способностей и боевых навыков военнослужащих.

(Перевод: Фидан Мустафаева)