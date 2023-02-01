БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 281 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 88, вторую - 93, три и более - 81, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 19 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 942 856. Первую дозу вакцины получили 5 402 406, вторую - 4 877 112, три и более - 3 398 057, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 281 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)