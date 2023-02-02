Обнародованы новые тарифы на междугородних автобусных маршрутах в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Объявлены тарифы на пассажироперевозки на междугородних (межрайонных) автобусных маршрутах соответственно расстоянию.

Об этом в четверг Trend сообщили в Бакинском международном автовокзале.

Стоимость рассчитана по тарифу, утвержденному решением Тарифного (ценового) совета Азербайджана от 31 января.

Указанные тарифы вступают в силу с 3 февраля.

Напомним, что 31 января состоялось очередное заседание Тарифного совета, на котором было принято решение о повышении стомости проезда в метро и маршрутных автобусах до 40 гяпиков.

После проведенных обсуждений был утвержден тариф на перевозку пассажиров в метро с повышением на 10 до 40 гяпиков за 1 поездку, верхний предел тарифа по стране - 40 гяпиков на внутригородских автобусных маршрутах и 0,40-1,00 маната на пригородных и междугородных автобусных маршрутах в зависимости от расстояния. На междугородних автобусных маршрутах верхний предел тарифа установлен на уровне 3 гяпика за 1 километр (предыдущий тариф составлял 2,4 гяпика).

Дополнительные средства, которые появятся в результате изменения тарифов, позволят обновить автобусный парк, положительно скажутся на повышении качества и устойчивости сервиса.

На заседании также была подчеркнута необходимость дифференциации тарифов в целях защиты интересов социально уязвимых групп населения, введения многоуровневых тарифов, различающихся по количеству поездок и срокам, а также своевременного завершения необходимых работ, обеспечивающих безналичную оплату проезда.

С тарифами на пассажироперевозки на междугородних (межрайонных) автобусных маршрутах можно ознакомиться по ссылке.