Известная болгарская гимнастка Катрин Тасева проводит в Баку мастер-класс (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Четвертого февраля в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходит мастер-класс под руководством известной болгарской гимнастки, серебряного призера Чемпионата мира по художественной гимнастике Катрин Тасевой, сообщает в субботу Trend.

Участницы мастер-класса - воспитанницы действующих в регионах и столице Азербайджана гимнастических клубов и отделений по художественной гимнастике.

В мастер-классе принимают участие 160 юных граций в возрасте от 7 до 17 лет.

В ходе занятий Катрин Тасева делится опытом, демонстрирует то, как необходимо выполнять гимнастические элементы и работать с предметами.