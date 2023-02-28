Дорожная полиция Баку обратилась к жителям столицы

БАКУ /Trend/ - Государственная дорожная полиция города Баку (ГДП) обратилась к жителям столицы и водителям.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на ГДП, на 1-3 марта 2023 года в Баку запланировано проведение саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19. Основные маршруты передвижения гостей мероприятия, которое пройдет в Бакинском конгресс-центре, охватят центральные улицы и проспекты столицы.

"В связи с этим просим жителей столицы и водителей в этот период при поездках в направлении центра города отдавать предпочтение общественному транспорту, не перегружать движение на центральных проспектах и улицах, в том числе в направлении проспектов Зарифы Алиевой, Нефтяников, улиц Истиглалият и Юсифа Сафарова, предпочитая движение от южного въезда в центр преимущественно по кольцевой дороге, за пределами Локбатанского круга", - отмечается в сообщении.