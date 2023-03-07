В Физули состоялась закладка фундамента школы искусств, которая будет построена Казахстаном (ФОТО)

ФИЗУЛИ /Trend/ - Сегодня в освобожденном от оккупации городе Физули состоялась церемония закладки фундамента "Центра развития детского творчества имени Курмангазы", который будет построен Казахстаном.

Как сообщает во вторник Карабахское бюро Trend, в мероприятии, которое прошло в соответствии с дорожной картой создания школы искусств, участвовали специальный представитель Президента Азербайджана по Карабахскому экономическому району Эмин Гусейнов, чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов, председатель Совета директоров холдинга BI Group Айдын Рахимбаев и другие уполномоченные лица.

Согласно проекту, школа искусств будет располагаться на территории общей площадью 1,5 га, площадь застройки составит 2708 кв. м. В двухэтажном здании школы предусмотрено создание всех необходимых условий для учащихся. Здесь планируется организовать обучение искусству ханенде, ковроткачеству, скульптуре и ювелирному искусству, музыке и живописи, графическому дизайну.

Отметим, что по проекту создания школы искусств была сформирована рабочая группа, в которую вошли представители Азербайджана и Казахстана, проведены соответствующие встречи, обсуждены предстоящие задачи. Проект будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних связей между Азербайджаном и Казахстаном, расширению образования в области искусства на освобожденных от оккупации территориях.

(Перевод: Фидан Мустафаева)