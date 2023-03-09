Министр о влиянии глобального потепления на водные ресурсы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Глобальное потепление оказывает влияние на водные ресурсы Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев во время выступления на панели "Эпоха мегаопасностей: климатическая безопасность, продовольственная безопасность, ядерная безопасность" в рамках X Глобального Бакинского форума.

Он отметил, что в настоящее время в Азербайджане все чаще происходят наводнения.

"Это реальность. Раньше они происходили намного реже",- сказал Бабаев.

Отметим, что на форуме, который продлится до 11 марта, будут рассмотрены факторы, создающие угрозу новому миропорядку, в том числе вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, установление стабильности в разделенном мире, его влияние на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед ним вызовов, рассмотрены конфликты, мегаугрозы, потрясающие мир, в том числе климатические, продовольственные, вопросы ядерной безопасности, пройдет обмен мнениями относительно работы, которую предстоит проделать в постпандемический период. Также основными темами обсуждений будут меры по предотвращению миграции как симптома глобальной бедности, неравенства, климатического кризиса и конфликтов. Участники поделятся своими представлениями о будущем Европы, изучат источники популизма и экстремизма, определят пути эффективной борьбы с ними.

(Перевод: Фидан Мустафаева)