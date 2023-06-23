В Азербайджане начато применение системы идентификации и регистрации сельхозживотных

БАКУ /Trend/ - Начато применение системы идентификации и регистрации сельскохозяйственных животных.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня на брифинге начальник отдела Агентства пищевой безопасности Азербайджана, главный государственный ветеринарный инспектор республики Галиб Абдулалиев.

По его словам, при участии международных консультантов было разработано и протестировано программное обеспечение системы идентификации и регистрации сельхозживотных, и на начальном этапе была начата идентификация хозяйств, в которых содержится более 50 голов крупного рогатого скота, а также лошадей.

"Также в эту систему вводится информация о ввозимых в страну сельхозживотных", - сказал Абдулалиев.