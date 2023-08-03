Лига чемпионов УЕФА: еще 8 команд прошли в 3-й раунд

БАКУ /Trend/ - Завершился второй отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Trend, после 8 матчей, проведенных во второй игровой день, определились следующие участники III тура.

«Карабах» встретился с «Ракувом», который проиграл в Польше со счетом 2:3, на этот раз на Бакинском олимпийском стадионе. Гости, сыгравшие вничью 1:1 с агдамским клубом, вышли в третий раунд.

В гостях у «Астаны» в Казахстане побывала хорватская команда «Динамо» (Загреб), в составе которой играл нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели. Разгромив соперника в первом матче, загребцы выиграли и во втором матче (2:0), и перешли в следующий раунд.

Чемпион Турции «Галатасарай» в первом матче с минимальным счетом обыграл литовский «Жальгирис» и вышел в следующий раунд. Первая встреча между командами завершилась со счетом 2:2.

Кроме того, в III квалификационный раунд также вышли команды «Клаксвик» с Фарерских островов, «Серветт» из Швейцарии, «Мольде» из Норвегии, «Маккаби» (Хайфа) из Израиля и «Копенгаген» из Дании.

Результаты ответных матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, состоявшихся 2 августа:

«Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Астана» (Казахстан) — 0:2

«Карабах» (Азербайджан) — «Ракув» (Польша) — 1:1

«Хакен» (Швеция) — «Клаксвик» (Фарерские острова) — 3:3

«Мольде» (Норвегия) – ХИК (Финляндия) 2:0

«Маккаби» (Хайфа, Израиль) – «Шериф» (Молдова) – 4:1

«Генк» (Бельгия) — «Серветт» (Швейцария) — 2:2 (1:4 в серии пенальти)

«Копенгаген» (Дания) — «Брейдаблик» (Исландия) — 6:3

«Галатасарай» (Турция) — «Жальгирис» (Литва) — 1:0