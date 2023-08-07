Названы индексы пожарной опасности по регионам Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Объявлены комплексные показатели пожарной опасности по некоторым регионам Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, индекс пожарной опасности на 07.08.2023 года по Нахчыванской АР достиг очень высокого уровня в Шахбузе, Ордубаде, Шаруре, Нахчыване, Джульфе.

Индекс пожарной опасности на этот период по Гянджа-Газахскому региону (Гянджа, Шамкир, Товуз, Гёйгёль, Нафталан, Тертер, Агстафа, Агдам, Дашкесан, Гедабей) невысокий по Гёйгёлю, Шамкиру, средний - по Дашкесану, Гедабею, высокий - по Нафталану, Товузу, очень высокой - по Агдаму, Тертеру, Агстафе, Гяндже.

По Балакен-Шекинскому региону (Шеки, Гах, Огуз, Габала, Загатала, Балакен) на 07.08.2023 года индекс пожарной опасности невысокий по Гаху, Загатале, Балакену, средний - по Шеки, Габале, Огузу.

По Губа-Хачмазскому региону (Гусар, Губа, Шабран, Шахдаг, Хызы) данный индекс на указанный период невысокий в Шахдаге, средний - в Гусаре, высокий - в Хызы, достиг очень высокого уровня в Губе и Шабране.

В Горно-Ширванском регионе (Исмаиллы, Шамахы, Гобустан) индекс пожарной опасности на 07.08.2023 года находится на среднем уровне в Исмаиллы, высоком - в Шамахы и очень высоком - в Гобустане.

По Лянкяран-Астаринскому региону (Ярдымлы, Лерик, Лянкяран, Астара) на 07.08.2023 года индекс пожарной опасности в Лерике невысокий, в Астаре - средний, в Ярдымлы - высокий, а в Лянкяране - очень высокий.

Отметим, что в дневное время 8-10 августа в некоторых горных районах страны возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный восточный ветер. Учитывая высокий индекс пожароопасности в некоторых районах в связи с жаркой погодой, населению рекомендуется проявлять бдительность и осторожность.