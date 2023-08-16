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Пожар в Габале полностью потушен

Общество Материалы 16 августа 2023 10:59 (UTC +04:00)
Пожар в Габале полностью потушен

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В Габалинском районе полностью потушен пожар, вспыхнувший в горной местности со сложным рельефом вблизи села Солгуджа.

Как сообщили в среду Trend в МЧС Азербайджана, в тушении пожара принимали участие соответствующие силы Северо-Западного регионального центра МЧС и Государственной службы пожарной охраны, вертолет авиационного отряда, сотрудники министерства экологии и природных ресурсов, а также местные жители.

Напомним, что пожар в горной местности со сложным рельефом в Габале вспыхнул 14 августа.

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