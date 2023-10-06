Стала известна дата суда над Вагифом Хачатряном

БАКУ/Trend – Стала известна дата подготовительного заседания суда по уголовному делу Хачатряна Вагифа Черкезовича, обвиняемого в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района, учиненного членами армянских незаконных вооруженных формирований.

Как сообщает в пятницу Trend, подготовительное заседание суда назначено на 13 октября.

Уголовное дело будет расследоваться в Бакинском военном суде судьей Джамалом Рамазановым.

Потерпевшими по делу признаны 59 человек.

Отметим, что гражданин Армении Хачатрян Вагиф Черкезович, находящийся в международном розыске в связи с Мешалинским геноцидом, был задержан на ППП "Лачин" в июле этого года.

В связи с возникновением достаточных основательных подозрений было принято постановление о привлечении Вагифа Хачатряна в качестве обвиняемого по статье 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.