Образовательное наследие советских времен было сильнее западного - Сахиль Бабаев

БАКУ/Trend/ – Посмотрим правде в глаза, образовательное наследие советских времен было достаточно сильнее, чем западное. Но прикладная работа была возможна только после практического опыта.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе своего выступления на Форуме развития образования в Баку.

"Главной целью, стоящей перед каждым государством, является занятость населения. Мы должны сформировать такую систему, чтобы иметь возможность быстро обучать персонал в соответствии с требованиями общества. В сфере высоких технологий, конечно, всегда есть развитие. Но и зацикливаться чисто в этом профессиональном направлении, тоже было бы неправильно. Например, даже младший техник, обладая высоким мастерством - может создать большую инновацию", - сказал министр.

Он отметил, что сегодня мир говорит об альтернативной и солнечной энергии.

"Раньше, эта область не нуждалась в таком количестве кадров, как сегодня. То есть, у каждого периода свои требования. У нас должны быть сценарии в разных направлениях. Необходимо иметь возможность применять полученные знания и умения", - подчеркнул С.Бабаев.

Министр упомянул, что важно применение концепций в сфере образования.

"Профессии и специальности должны постоянно развиваться. Занятость населения, также является одной из основных целей. Важна подготовка различных категорий граждан. В будущем мы увидим увеличение и уменьшение потребности в кадрах в соответствии с требованиями. Это тоже вполне естественно", - добавил С.Бабаев.

Отметим, что при поддержке министерства науки и образования Азербайджана, а также Фонда развития образования в Баку проводится Форум развития образования, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

В форуме, который состоит из панелей "Создание инновационной экосистемы", "Партнерство университетов и промышленности", "Образование для будущего" принимают участие профессиональные модераторы и спикеры.

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