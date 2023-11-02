В Азербайджане строятся современные объекты инфраструктуры здравоохранения - Теймур Мусаев (ФОТО)

БАКУ/Trend/ – Результатом внимания и заботы, проявленных Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой к охране здоровья населения, является строительство в Азербайджане современных объектов инфраструктуры здравоохранения, оснащение медицинских учреждений новейшим технологическим оборудованием и укрепление материально-технической базы.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев во время своего выступления на выставке Medinex в Баку.

Министр отметил, что подобные выставки проводятся уже более 30 лет.

"Выставка Medinex, в которой принимают участие около 100 компаний из более чем 10 стран, проводится уже в 3-й раз. Выставка послужит устойчивой платформой, как для ознакомления медицинских работников с инновациями, так и для развития их взаимодействия с представителями бизнеса, а также для улучшения здоровья каждого из наших граждан", - подчеркнул Т.Мусаев.

Касаясь развития медицинской науки и здравоохранения в Азербайджане, Теймур Мусаев упомянул, что одной из основных задач, поставленных руководством страны перед министерством здравоохранения, является обеспечение применения достижений медицинской науки в национальной системе здравоохранения.

"Наши медицинские работники уделяют особое место повышению профессионализма в своей деятельности, направленной на улучшение здоровья населения, внимательно следят за изменениями в секторе, чтобы их знания и навыки соответствовали постоянно обновляемым требованиям здравоохранения", - добавил министр.

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