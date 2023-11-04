Фонд заработной платы в Азербайджане вырос в 2,7 раза - министр

БАКУ /Trend/ - Административные и стимулирующие меры, проведенные совместно с соответствующими органами, позволили за последние 5 лет увеличить фонд заработной платы в 2,7 раза, увеличить медианную (среднюю) заработную плату в 2,5 раза.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев во время обсуждения законопроекта о государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду, социальной политике и экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Министр отметил, что это будет постоянный процесс. "Сегодня фонд заработной платы в Азербайджане ниже 20 процентов ВВП. Этот показатель должен достигать, по-меньшей мере, 28-30 процентов ВВП, тогда система пенсионного и социального страхования будет расти более быстрыми темпами", - сказал министр.

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