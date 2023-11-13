В Азербайджане определен перечень программ по обучению в престижных зарубежных вузах

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определен перечень образовательных программ престижных зарубежных университетов на уровне бакалавриата и магистратуры, финансируемых на следующий учебный год в рамках "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран в 2022-2026 годах".

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве науки и образования Азербайджана, заблаговременное объявление этого перечня даст возможность лицам, желающим продолжить образование за рубежом, раньше получить документы для поступления на обучение по указанным программам.

Всего в 2024-2025 учебном году в перечень входят 3993 образовательные программы, в том числе 631 на уровне бакалавриата и 3362 - в магистратуре. Обучение по ним ведется в 179 престижных высших учебных заведениях 28 стран мира по 15 приоритетным сферам специальностей.

Претенденты в то же время смогут принять участие в конкурсе на основании заявок о зачислении по программам бакалавриата или магистратуры по другим специальностям, представленным высшими учебными заведениями, входящими в первую десятку в соответствующих рейтинговых таблицах.

В этом году впервые будут приниматься заявки кандидатов на программы бакалавриата и магистратуры, представленные престижными высшими учебными заведениями в сфере культуры и искусства.

Отметим, что в 2023-2024 учебном году в рамках Государственной программы право на обучение в престижных высших учебных заведениях 17 стран мира получил 381 гражданин Азербайджанской Республики. 49 участников программы поступили в 10 лучших университетов мира в текущем году.

С соответствующим перечнем можно ознакомиться по ссылке.

По дополнительным вопросам можно обращаться по электронному адресу [email protected].

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